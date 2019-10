Emma Marrone ha rilasciato una bellissima intervista a Vanity Fair, nella quale oltre al suo nuovo album Fortuna, ha parlato della malattia con cui ha combattuto il mese scorso. La cantante ha raccontato di essersi alzata dal letto subito dopo l’intervento, per mostrare ai suoi familiari che stava bene e che non si dovevano preoccupare per lei.

“Non so cosa farei. Sarei bugiarda, non lo so, non sono madre. Non so cosa si prova dentro, cosa ti si muove dentro. Io parlo per me. Per la prima volta ho visto mia madre piccola.Anche nel dolore, non ho fatto vedere nulla. Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente. Dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante far vedere a loro che io c’ero, che stavo bene e che tutto andava bene.”