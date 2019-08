Tiziano Ferro ha pubblicato una foto su Instagram in compagnia di Emma Marrone e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti.

C’è una nuova band in città. O almeno così ha scherzato Tiziano Ferro su Instagram, in un post che lo vede in compagnia dell’ormai inseparabile amica Emma Marrone e di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti.

I tre si trovano in questo momento contemporaneamente a Los Angeles, dove Tiziano vive da anni. Che possa essere il preludio per una collaborazione?

Emma Marrone con Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso

In questo periodo Emma si trova a Los Angeles per motivi di lavoro, e ha cominciato le registrazioni per quello che con tutta probabilità sarà il suo nuovo album. Tommaso Paradiso invece dovrebbe essere in California unicamente per una vacanza prima di tornare in Italia per preparare il grande concerto dei Thegiornalisti al Circo Massimo.

Chissà che però la contemporanea presenza dei tre big della musica pop italiana nella Città degli Angeli possa essere il preludio per una collaborazione che di certo farebbe sognare tutti i fan sia di Emma che degli altri due artisti.

Ecco il post con la foto in questione:

Emma Marrone al lavoro su nuove canzoni

Da qualche giorno Emma ha iniziato a lavorare alle sue nuove canzoni, e ha mostrato sui social le sue emozioni per il ritorno in studio. Ma già qualche mese fa era volata a Los Angeles e si era incontrata con Tiziano, in un momento in cui quest’ultimo stava chiudendo le sue registrazioni di Accetto miracoli.

Per il momento sono solo due piccoli indizi. Ma chissà che i tempi non siano davvero maturi per un duetto tra la voce di Mondiale e quella di Sere nere. Lo scopriremo presto.

A ottobre infatti uscirà il nuovo lavoro di Tiziano, e verosimilmente entro qualche settimana dovrebbero essere ufficializzata la tracklist. Mentre per quello di Emma dovremo aspettare ancora un po’. Ma siamo sicuri che l’attesa verrà premiata al meglio.