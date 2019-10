Emma Marrone ieri ha tenuto un evento negli studi di Radio Italia per il lancio del suo nuovo album Fortuna e durante lo show le sono stati mostrati molti videomessaggi realizzati dai suoi colleghi.

“Sono amici che ci sono sempre stati, anche in quest’ultimo periodo – ha commentato al microfono Emma Marrone riferendosi ovviamente al brutto periodo passato recentemente – Non è retorica ma sono davvero senza parole. Privatamente mi sento con tutti loro ma non è scontato che facciano questo pubblicamente”,