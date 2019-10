Emma Marrone, quando ieri sera è stata ospite di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa, ha ricevuto come dono un enorme mazzo di rose rosse e molti fan hanno notato una faccia “strana” della cantante, come se non gradisse il regalo.

Ecco la scena incriminata:

Secondo una ricostruzione dei fan riconducibile alla partecipazione di Emma al programma Fan CarAoke di Giampaolo Morelli, la cantante odierebbe le rose:

“La mia vita normale è molto banale, per conquistarmi basta offrirmi un gelato, tanto non sono mai a dieta. Da evitare, le rose rosse. Non le sopporto, ogni volta che me le regalano succede qualcosa di negativo”.

Pensiero che pare abbia cambiato nel corso degli ultimi mesi dato che, come mi è stato fatto notare da una fedele lettrice, Emma Marrone le rose rosse le avrebbe usate sia per la cover del nuovo singolo, sia all’interno del video stesso. Ecco un frame:

Emma Marrone rose rosse, la verità

Emma infatti ha cambiato idea sulla “sfiga” delle rose dato che, dopo la polemica online, ha risposto su Instagram pubblicando un selfie con il mazzo di fiori ricevuto in regalo da Fazio e dalla Littizzetto.

“Viva le rose rosse! Buon inizio settimana a tutti”.

Il caso è chiuso.