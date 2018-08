L’affaire “Emma Marrone lesbica?” del settimanale di Fabrizio Corona sta continuando a distanza di giorni e la cantante non sembrerebbe darsi pace.

Questa volta ha risposto ad un tweet di Claudio Guerrini, giornalista di Vero, che parlava di “personaggi pubblici che vivono di gossip” e che si “arrabbiano per un titolo che ipotizza un certo orientamento sessuale”.

Insomma, anche se il nome non l’ha fatto esplicitamente, Emma Marrone si è sentita rispecchiata ed ha risposto in maniera piccata.

Una risposta che a quanto pare Guerrini non si aspettava, dato che subito ha fatto dei passi indietro parlando di “tweet generico” e sottolineando quando Emma sia un artista “Simpatica, intelligente, creativa, sincera e vera“.

Ovviamente il tweet incriminato (quello in blu scuro, in alto) è stato cancellato dal giornalista dopo la risposta di Emma, come da lui stesso specificato.