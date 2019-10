Emma Marrone presenta l’album Fortuna: ecco le sue dichiarazioni dopo lo stop di circa un mese per la malattia.

Emma è tornata. A poco più di un mese dall’annuncio dello stop forzato, la cantante salentina si è già messa alle spalle il periodo più buio della sua recente carriera e si è finalmente riappropriata della sua vita, grazie anche alla spinta del nuovo album, Fortuna, ormai imminente.

Ecco le dichiarazioni della guerriera nata a Firenze, che ha presentato il suoi nuovo lavoro.

Emma presenta il nuovo album Fortuna

Come riportato dall’Ansa, Fortuna ha un significato particolare per Emma: “Questo disco rappresenta per me un buon motivo per sorridere e battere il tempo con i piedi, la consapevolezza di essere liberi e di poter viaggiare ovunque anche solo con la mente“.

L’artista ha spiegato che la prima volta che ha ascoltato i provini dei brani, a Los Angeles, ha subito avuto voglia di ballare. Segno che le canzoni evidentemente erano quelle giuste.

Questo un post con il grande evento di Emma all’Arena di Verona:

Fortuna, l’album dei 10 anni di carriera di Emma

Con Fortuna, Emma celebra il decimo anniversario della sua carriera, iniziata quando, nell’autunno del 2009, conquistava un posto nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Nei rigraziamenti dell’album, la cantante lascia ampio spazio a questo tema: “Dieci anni. Non sono tanti ma nemmeno pochi. Sono il risultato dell’amore del mio pubblico (la mia Brown Crew) che da sempre mi ha accompagnato in questo viaggio a volte duro ma meraviglioso senza lasciare mai la mia mano, vi amo“.

Un viaggio che è fatto di tappe difficili, come quella appena superata da Emma, ma che le sta regalando tante soddisfazioni. Grazie soprattutto alla musica, che la stessa cantante promette di volere sempre, ancora e ancora, “per tutta la vita“.