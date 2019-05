Emma Marrone torna ad Amici anche nel 2019: sarà ospite del settimo serale del talent di Maria De Filippi.

Emma Marrone torna ad Amici! Dopo la sua trasferta a Los Angeles, una vacanza lunga e ricca di impegni anche professionali, l’artista salentina si prepara a ‘tornare a casa’. Come anticipato dal promo della puntata, il settimo serale del talent avrà anche lei tra i componenti della giuria speciale.

Ma chi saranno gli altri componenti di questa nuova giuria che dovrà decidere chi saranno i semifinalisti dell’edizione 18 di Amici? Scopriamolo insieme.

Emma Marrone ospite del settimo serale di Amici 18

Complice l’assenza di Loredana Bertè, impegnata nel suo tour nei teatri italiani, e anche quella dei due direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigolo, che hanno terminato il loro compito la scorsa settimana, Maria si è subito messa all’opera per costruire una nuova giura molto competente.

Con Emma Marrone ci saranno infatti anche Gerry Scotti, Mara Venier e Raffaella Carrà. Saranno loro a dover sceglie chi tra gli allievi rimasti in gara potrà partecipare alla semifinale.

Emma Marrone

Il ritorno di Emma ad Amici

E così si realizza il sogno di tutti i fan di Emma Marrone. Già nelle scorse settimane, infatti, la cantante salentina, che proprio grazie al talent si è imposta in Italia, era stata già invocata a gran voce quando Ricky Martin aveva dovuto assentarsi un paio di settimane fa.

Stavolta però non si tratta di una suggestione collettiva. Emma ci sarà e con tutta probabilità aiuterà anche i suoi giovani colleghi, incoraggiandoli ad avere fiducia in stessi per queste battute conclusive.

Ricordiamo che alla finale manca infatti poco: il 25 maggio sapremo chi sarà il vincitore di questa edizione di Amici.

Di seguito il video di Mondiale, l’ultimo singolo di Emma Marrone risalente ormai al 2018: