Emma Marrone è tornata a parlare delle voci sulla sua omosessualità in un’intervista a Liberi Tutti, dove ha raccontato il suo rapporto con le donne e l’educazione ricevuta dai suoi genitori.

Emma Marrone è spesso stata al centro del gossip per delle voci riguardo la sua presunta omosessualità. In una recente intervista la cantante è tornata sull’argomento, raccontando la sua visione riguardo l’argomento e parlando del suo rapporto con le donne. Ecco le sue parole rilasciate a Liberi Tutti.

Emma Marrone è lesbica? Le parole della cantante

La cantante si aperta e ha parlato con Liberi Tutti del Corriere della Sera, tornando nuovamente sull’argomento omosessualità. Già, perché per chi non lo sapesse, non è raro che ogni tanto spunti un articolo di giornale che racconta la verità sulla sessualità di Emma.

«Io mi sono sempre innamorata della testa delle persone», ha raccontato Emma: «Amo molte donne, mi circondo di donne. Credo molto nell’amicizia femminile. Amo tantissimo le mie amiche, il loro mondo. Non so realmente se riuscirei ad amare anche in quel modo perché sessualmente nella mia vita sono sempre stata molto chiara».

Successivamente la cantante ha parlato dell’educazione ricevuta dai suoi genitori: «Fortunatamente a casa mia l’omosessualità non è mai stata considerata una diversità. Ci hanno sempre cresciuto con un’idea di rispetto fortissimo […] Si è sempre parlato di omosessualità vista come una cosa normale. I miei genitori mi hanno sempre detto “a noi non importa se torni a casa con un uomo o una donna. Ci basta tu sia felice».

Insomma, una donna dalle vedute sicuramente aperte, che non si vergogna di dire di amare molte donne, sebbene pare proprio che l’amore a cui fa riferimento Emma non sia “quel tipo” di sentimento.

Emma Marrone contro Io Spio

L’ultima polemica relativa all’argomento era stata sollevata proprio dalla stessa Emma in relazione a un articolo apparso sulla testata Io Spio, dove era apparso un articolo il cui titolo era: Emma Marrone lesbica? Tutta la verità.

La cantante aveva polemizzato su Instagram proprio sull’uso della parola lesbica, a suo avviso una forte offesa a tutte le ragazze omosessuali, ma la risposta è arrivata da Lidia Borghi, giornalista dichiaratamente omosessuale, e che ha pubblicato sullo stesso giornale una sua lettera rivolta alla cantante.

Lidia accusava Emma di essere ipocrita e di aver sollevato un polverone mediatico su una parola per nulla offensiva, solo per portarsi a casa qualche fan in più. Alla fine la storia si è risolto con un botta e risposta, e le polemiche sono presto cessate.

Saranno bastate questa volta le parole di Emma per far cessare le voci riguardo questo argomento? Staremo a vedere…