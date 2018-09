Emma Marrone e Stefano De Martino hanno ricominciato a seguirsi su Instagram. E la cantante ha messo mi piace anche all’ultimo enigmatico video di Stefano…

Emma Marrone e Stefano De Martino sono tornati al centro delle vicende di cronaca rosa. I due, hanno ricominciato a seguirsi sui social (lui followa lei da agosto) e Emma ha ricominciato a mettere like a numerosi post del ballerino: uno di questi è un video enigmatico e per il momento indecifrabile, dove Stefano ha annunciato che «forse qualcosa succederà». Che si riferisca proprio a un loro ritorno di fiamma?

Il video su Instagram di Stefano de Martino

Tutti i fan sono rimasti sicuramente incuriositi dall’ultima trovata social di Stefano De Martino, un video che il ballerino ha caricato su Instagram e che sembra annunciare grosse novità in arrivo per il futuro. Il clip è infatti accompagnato da una frase in inglese, traducibile in italiano con forse qualcosa succederà. Prima Stefano fissa la camera, poi si alza e esce dall’inquadratura.

Ecco il video:

Una novità lavorativa, un nuovo amore… o semplicemente una bella trovata? Già, perché fra le tante ipotesi dei fan è balenata anche quella che il video si tratti solamente di un momento di divertimento, e la frase sarebbe proprio relativa al fatto che in realtà, nel video, non capita proprio nulla!

Emma Marrone e Stefano De Martino: like al video

E sebbene si possa dedurre ben poco dal messaggio misterioso lanciato da Stefano, tra i tanti che lo hanno apprezzato c’è proprio lei, Emma Marrone, che da tempo oramai segue il suo ex fidanzato su Instagram. La cosa non è passata inosservata, e infatti già c’è chi è sicuro che i due torneranno insieme.

Per il momento, tuttavia, la coppia storica di Amici 9 non ha lasciato intendere nessun riavvicinamento amoroso, anche se da qualche semplice like si può comunque comprendere come il loro rapporto si stia, in qualche modo che ancora non sappiamo, finalmente riavvicinando.

Stefano De Martino: Gilda Ambrosio sola al matrimonio dei Ferragnez

Un altro indizio che ha sicuramente alimentato le voci relative a un nuovo inizio al fianco di Emma Marrone è stata la partecipazione di Gilda Ambrosio alle nozze dell’anno, quelle di Fedez e Chiara Ferragni. Gilda, fra gli ospiti invitati al matrimonio, si è recata alla cerimonia da sola e non in compagnia di Stefano, con cui è stata paparazzata più volte quest’estate.

E anche qui, ovviamente, le ipotesi sono tante: chissà che i due siano solo amici e nulla più, oppure che Stefano abbia deciso di non partecipare per non rendere il loro rapporto troppo evidente. Per ora il mistero si infittisce, con i fan non vedono l’ora di un ritorno di Stefano ed Emma.