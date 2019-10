Emma Marrone, Fortuna: il calendario completo delle date dell’instore tour per il nuovo album della cantante salentina.

Nuovo album, nuovo instore tour, nuova vita. Emma Marrone riparte da Fortuna, con un sorriso a trentadue denti e tanta voglia di vivere una vita senza limiti, dopo lo stop forzato a causa del male che l’ha colpita lo scorso settembre.

Il 25 ottobre è uscito il suo ultimo lavoro discografico, Fortuna, e il 25 ottobre parte anche il suo nuovo instore tour, il momento più importante per lei, quello in cui entrare in contatto con i suoi tantissimi fan. Ecco il calendario completo con tutte le date.

Emma Marrone instore tour: le date

Il tour dedicato ai firmacopie di Fortuna parte da Roma il 25 ottobre (Spazio Rossellini, Via della Vasca Navale, ore 18); il 26 ottobre è il turno di Napoli (centro commerciale Vulcano Buono di Nola, ore 15); il 27 si sale su fino a Torino (Hiroshima Mon Amour, Via Bossoli 83, ore 14); ci si sposta quindi a Milano il 28 ottobre (Cinema Odeon Sala 2, Via Santa Radegonda 8, ore 18); si scende nuovamente a Firenze il 29 ottobre (centro commerciale Gigli, ore 20); e poi ancora più giù fino a Palermo il 31 ottobre (Teatro Golden, Via Terrasanta 60, ore 31).

Ancora da ufficializzare le altre date, ma l’instore tour di Emma non finisce qui. Ecco il post con tutti i dettagli:

La Fortuna di Emma Marrone

Dieci anni di carriera racchiusi in un nuovo emozionante capitolo, Fortuna, la rappresentazione più importante di quello che Emma è oggi: un’artista dalle mille sfaccettature, capace di interpretare brani rock, ballate pop, pezzi elettronici, e di dedicarsi anche con grande cuore e cura alla scrittura di canzoni.

Messo alle spalle il periodo più buio, la cantante salentina è pronta a godersi tutta la fortuna di questo mondo, convinta che il meglio deve ancora venire…