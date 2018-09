Emma Marrone a Venezia 75 ha indossato un abito di Armani e ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco com’è andata la sua esperienza al Festival.

Sensuale, elegante, bella e sorridente, Emma Marrone ci ha messo una manciata di secondi a stregare tutti sul red carpet di Venezia 75. La cantante ha sfoggiato un meraviglioso abito firmato da Giorgio Armani, e poi ha postato diverse foto sui social per celebrare la città di Venezia. Ecco come Emma ha conquistato tutti!

Emma Marrone al Festival del Cinema di Venezia 2018

Una bellissima esperienza, vissuta intensamente e raccontata, come sempre, tramite i social network. Emma Marrone a Venezia ha partecipato alla prima del film d’esordio di Bradley Cooper come regista, A star is born, una prima volta anche per Lady Gaga, attrice protagonista del lungometraggio, anche lei bellissima nel suo abito di Valentino Couture.

La cantante è arrivata a Venezia nel weekend e subito ha reso onore alla città con un video su Instagram che la ritrae a bordo di un battello fra i canali di Venezia. La clip è accompagnata da delle leggere note di pianoforte, e nella didascalia si legge il suo omaggio alla splendida città.

Magica Venezia

Anche se piove

Anche se pensi che possa succedere qualsiasi cosa e poi non succede niente.

Non importa.

Venezia ti accende e ti fa sentire parte di qualcosa di straordinario.

Venezia ti veste di bellezza.

Le storie,quante storie ci racconta questa città.

Basta saper guardare,ascoltare.

Amare

Ecco il video:

Emma Marrone: abito di Armani a Venezia 75

Arriva poi la sfilata sul red carpet, uno dei momenti più attesi da tutti i fan e appassionati; il momento in cui i vip mostrano i loro abiti, spesso destinati a fare scalpore, a stupire, a sconvolgere ma in ogni caso a far parlare.

Emma, per la grande occasione, ha scelto di vestire un abito di Giorgio Armani, un vestito con la gonna corta e décolleté in vista con cintura e spalline, in grado di mettere in risalto le sue splendide curve. La sfilata è stata un sogno, come scrive a corredo della foto postata su Instagram:

Insomma, quella di Venezia 75 è stata senza ombra di dubbio una bellissima esperienza per Emma Marrone, che come sempre ha saputo incantare e stupire tutti con la sua eleganza e simpatia!

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/real_brown/?hl=it