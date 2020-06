Emma Marrone torna in studio di registrazione: la foto pubblicata su Instagram fa impazzire i fan.

Emma Marrone è tornata finalmente in studio di registrazione. Una bellissima notizia per tutti i fan della Brown, che possono iniziare il countdown verso l’uscita di nuove canzoni della cantante salentina.

Per annunciare il suo graduale ritorno alla normalità, anche professionale, la popstar ha pubblicato una sua foto su Instagram davanti a un microfono: ovviamente, non è mancata una pioggia di like, anche da parte dei colleghi e degli amici più fidati, come Alessandra Amoroso e Tommaso Paradiso.

Emma Marrone in studio: nuove canzoni in arrivo?

Che sia in arrivo qualche nuova canzone della Brown? Possibile, o meglio molto probabile. La cantante è infatti tornata al lavoro e ha postato una foto in studio di registrazione, con le cuffie in testa davanti a un microfono professionale.

Uno scatto che si è guadagnato i like dei suoi amici più cari, oltre che di migliaia di fan: da Alessandra Amoroso a Fedez, passando per Michele Bravi, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Cesare Cremonini, Gianni Morandi e Luca Carboni.

Nella didascalia la cantante ha scritto: “Prove tecniche di ripartenza. Vi bacio“. Ecco il post in questione:

Emma Marrone: tour rimandato?

In una storia su Instagram la cantante salentina ha quindi lasciato suspense sui suoi progetti futuri, mostrandosi con un bicchiere di vino rosso in mano e scrivendo: “Poi vi racconto. Intanto brindo. Alla vita sempre“.

Insomma, che ci sia qualche novità è piuttosto chiaro. In attesa di avere buone notizie, ricordiamo che la Brown ha dovuto rinviare il concerto all’Arena di Verona in programma il 25 maggio per il suo 36esimo compleanno a causa dell’emergenza sanitaria.

Resta per ora in piedi il tour nei palazzetti, in programma il prossimo ottobre. Ma anche in questo caso vale la pena restare sull’attenti per capire quale sarà lo sviluppo della situazione Covid-19 nel nostro paese.