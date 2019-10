Emma Marrone, un concerto all’Arena di Verona nel 2020: la data e i biglietti per il grande evento della cantante salentina.

Emma Marrone ha realizzato il suo desiderio: canterà all’Arena di Verona nel giorno del suo compleanno per festeggiare al meglio i 10 anni di carriera. Lo ha annunciato la stessa cantante salentina, nel giorno dell’annuncio dell’arrivo del nuovo album Fortuna, uno dei lavori più attesi della sua carriera.

Il peggio sembra dunque passato per l’artista di Io sono bella, che adesso è attesa da nuovi impegni musicali e, si spera, da un lungo tour in giro per l’Italia.

Emma Marrone all’Arena di Verona: data e biglietti

La data della festa di Emma all’Arena di Verona è il 25 maggio 2020. Un concerto evento in cui celebrerà non solo il suo compleanno, ma anche i 10 anni di carriera. Con grande probabilità dunque sarà raggiunta sul palco da tanti degli amici e dei colleghi che le vogliono un gran bene.

I biglietti per questo evento assolutamente imperdibile per ogni fan della cantante sono disponibili dal 16 ottobre sul circuito TicketOne e dal 23 in tutti i punti vendita autorizzati.



Emma Marrone

Emma Marrone: il nuovo album è Fortuna

Dopo aver fatto preoccupare tutti con la sua improvvisa pausa forzata, Emma è dunque tornata più in forma che mai, pronta a calcare i palchi più importanti d’Italia per presentare la sua nuova musica, presente nel suo nuovo album Fortuna.

Un disco anticipato dal singolo Io sono bella, scritto per lei da Vasco Rossi. Un pezzo pop rock dalla veste elettronica che ha permesso alla cantante di scalare le classifiche, specialmente quella dei passaggi radiofonici.

Di seguito il post con l’annuncio di Fortuna: