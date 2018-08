Emma Marrone ha un fidanzato segreto: a rivelare la notizia è Oggi, che avrebbe diffuso indiscrezioni riguardo la nuova storia della cantante.

Emma Marrone si è fidanzata? Dopo essersi dichiarata single diversi mesi fa, pare che la cantante abbia trovato nuovamente l’amore. A rivelarlo è stato il settimanale Oggi, secondo il quale Emma starebbe portando avanti da un bel po’ una relazione segreta. Ma chi è il nuovo fidanzato della cantante?

Il nuovo fidanzato di Emma Marrone

L’estate di Emma Marrone continua a interessare i fan della cantante, che dopo averla ammirata sui social in splendida forma, ora sono curiosissimi di sapere chi è questo nuovo fidanzato di Emma. Ecco le parole riportate da Oggi:

«Emma Marrone, che sta attraversando un buon momento professionale, si dichiara single da molti mesi. Secondo i ben informati la talentuosa cantante salentina starebbe vivendo già da un po’ di tempo una segreta e passionale storia d’amore».

Ancora nessuna conferma o smentita da parte della cantante. E purtroppo, per il momento non ci sono nemmeno indizi sull’identità del possibile nuovo fidanzato.

Emma Marrone e Stefano de Martino: ritorno di fiamma?

E intanto c’è chi ha già anche ipotizzato un ritorno al fianco di Stefano de Martino, storico fidanzato della cantante che aveva rotto ed era poi convolato a nozze con Belen. Tuttavia, nonostante l’arrivo del loro primo figlio Santiago, i due hanno poi preso strade diverse.

Proprio negli scorsi giorni, però, al mondo del web non è sfuggito un like di Emma a Stefano su Instagram, gesto che confermerebbe che i due sono tornati ad avere buoni rapporti. Ma c’è già chi ha letto quel semplice click come un like tattico, chi addirittura pensa che i due abbiano una relazione segreta e che il fidanzato non ancora rivelato sia proprio lui. Verità o semplici congetture?