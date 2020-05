Emma Marrone giudice di X Factor 2020: l’indiscrezione lanciata da Dagospia che fa impazzire i fan della cantante.

Emma Marrone potrebbe essere uno dei nuovi giudici di X Factor. Questa la bomba lanciata nel weekend del 1° maggio da Dagospia. Secondo il noto portale d’informazione, la cantante ex vincitrice di Amici sarebbe in lizza per sedersi per la prima volta al tavolo dei giudici del talent di Sky.

La trattativa con gli organizzatori sarebbe già in fase avanzata, e a quanto pare molto più seria che in passato. Ma si tratterà di un vero scoop o di un’illusione?

X Factor 2020: Emma Marrone nuovo giudice?

Non è la prima volta che la Brown viene coinvolta nelle voci riguardanti i giudici di X Factor. Anche nel 2019 si era parlato di un suo approdo al tavolo dei giudici, ma si era trattato solo di una voce mai diventata realtà.

D’altronde, per la cantante salentina divenuta simbolo e icona di Amici l’approdo nella squadra del talent di Sky saprebbe quasi di tradimento. Stavolta però le premesse sembrerebbero più concrete, e Dagospia parla di trattativa già iniziata con il broadcast per cercare di trovare un accordo. Non solo, con lei potrebberi sedersi al tavolo anche un paio di vecchie conoscenze del programma. E no, tra queste non ci sarebbe Fedez…



X Factor 2020, i giudici: le prime ipotesi

Stando a quanto circola in questi giorni, uno dei nomi su cui Sky starebbe pensando è Manuel Agnelli. Lo scorso anno il leader degli Afterhours aveva deciso di lasciare il talent, non senza polemiche, ma a quanto pare il 2020 potrebbe essere l’anno del suo grande ritorno.

C’è poi l’ipotesi di un clamoroso approdo nel mondo dei talent di Neffa. Il rapper campano manca dalle scene da un un po’ di tempo, e una partecipazione a un programma così famoso potrebbe essere la perfetta occasione per un rilancio. Inoltre, inizia a circolare anche l’ipotesi altrettanto clamorosa di un ritorno di Mika, che a X Factor ha lasciato ottimi ricordi.

Insomma, la strada è ancora lunga ma sembra proprio che gli organizzatori vogliano ridare slancio al programma, dopo un’edizione dai risultati deludenti, puntando su un tavolo dei giudici più forte che mai.

