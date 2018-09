Emma marrone e Stefano De Martino sono stati visti insieme a una festa di compleanno, e la grande assente della serata è Gilda Ambrosio.

Emma Marrone e Stefano De Martino sono ormai da settimane al centro del gossip. E a confermare le voci che tra i due starebbe (ri)accadendo qualcosa, si aggiunge quella che li vede insieme a una festa… senza Gilda Ambrosio.

Emma e Stefano De Martino: festa di compleanno insieme

Proprio qualche giorno fa Emma si è recata presso la Townhouse Galleria di Milano, dove ha festeggiato il compleanno di un suo ex allievo di Amici 15, Gabriele Esposito. Tanti i presenti al party, fra cui anche lui, Stefano De Martino, ex fidanzato di Emma Marrone.

Un caso che i due si siano incontrati? Chi lo sa. Ma ad aumentare i sospetti, ecco la pesante assenza di Gilda Ambrosio, che da tempo è paparazzata in compagnia del ballerino. La napoletana potrebbe non essere stata invitata, ma in ogni caso pare che quella fra lui e Stefano sia solo una “amicizia speciale”.

Emma Marrone e Stefano De Martino su Instagram

Tutto è cominciato quest’estate, quando i due hanno ricominciato a sentirsi, o meglio, a seguirsi su Instagram e a scambiarsi like. Un segno che qualcosa si stava ricucendo, ma i dubbi in ogni caso rimangono: una mossa civile per deporre le armi, o un amore che sta rinascendo?

Chi lo sa. Intanto Stefano ha dichiarato di avere un rapporto davvero speciale con Gilda, ma di non volere niente di più da lei, per la paura di rovinare tutto. Ma se la verità, invece, fosse che il motivo è proprio il ritorno nella sua vita di Emma, la sua storica fiamma?

Per il momento non ci resta che aspettare ulteriori notizie in merito. Emma e Stefano torneranno insieme? Le probabilità sono molto basse, ma tutti i fan ci sperano ora più che mai.