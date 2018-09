Emma Marrone e Rosario: la cantante ha pubblicato su Instagram una foto che ha scatenato i commenti dei fan!

Emma Marrone come sempre ama condividere i momenti della sua vita su Instagram, e non solo per tutto ciò che concerne la sua vita professionale, ma anche quella privata e famigliare. Protagonista dell’ultimo scatto della cantante è proprio il papà, Rosario Marrone, che è apparso in un post che ha commosso il web.

Emma Marrone e Rosario Marrone: la foto su Instagram

Una foto in bianco e nero, due mani che non si vogliono lasciare andare: sono quella di Emma e Rosario, padre e figlia, due vite accomunate dall’amore, dalla musica, dalla stima e dal rispetto. Emma ha caricato una foto che ha decisamente commosso il web, e nella didascalia, un messaggio di affetto verso suo padre: «O mio capitano». Semplice, essenziale, proprio come l’amore fra i due.

E in pochissimo tempo i fan si sono scatenati in tantissimi commenti di affetto verso la cantante e lo stupendo rapporto con il padre, che proprio pochi giorni fa ha compiuto gli anni. Un bellissimo esempio di un legame meraviglioso tra padre e figlia, che ha fatto venire gli occhi lucidi a tutti! Ecco la fotografia:

Il compleanno di Rosario: il post di Emma Marrone per il papà

Pochi giorni prima Emma, oggi al centro del gossip per il presunto riavvicinamento con l’ex Stefano De Martino, aveva condiviso un post toccante, dedicato nuovamente al papà e al suo compleanno. Nella foto c’è lei in primo piano e il padre, sullo sfondo, mentre dorme a Tokyo. Ecco che cosa ha scritto Emma:

«Quando vedrai questa foto ti incazzerai tantissimo perché ci tieni troppo alla tua immagine di rock star. Eravamo a Tokyo. Il nostro primo viaggio “lontano” insieme. Tu dormivi e io ti guardavo. Ti vedevo grande in un letto così piccolo e ti vedevo così piccolo in una città così grande. Sei forte papà. Sei il più forte de mondo. E sei il viaggio più bello della mia vita. Buon compleanno vecchio lupo».

Un messaggio che è stato regalato al papà da Emma, purtroppo distante dal padre durante il giorno più importante: «Ti amo tanto e scusa se anche stavolta non sono a casa a soffiare le candeline insieme a te. Ma mi hai spinto a calci nel sedere tu sul primo palco. Mi hai insegnato tu a cantare davanti alle persone senza vergognarmi … e come si dice a Roma “ mo ce devi stà”. Daje che presto dobbiamo ripartire .. non so dove .. non so perché .. ma di sicuro con te».