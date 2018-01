Emma Marrone e la sua comunità di fan sono scioccati da una dolorosa perdita: la cantante ha annunciato con un tweet che si tratterebbe di una sua ammiratrice.

Emma Marrone ha annunciato via Twitter la prematura scomparsa di Federica, una sua grandissima ammiratrice che avrebbe perso la vita a causa di un fatale incidente stradale.

«Sono senza parole. Ciao Federica… ci mancherai» ha scritto la cantante originaria di Firenze, suscitando la reazione immediata dei suoi fan che si sono uniti al doloroso coro insieme a lei.

Emma Marrone e il tweet dedicato a Federica

Dopo la drammatica disavventura di questa estate, anche il 2018 si apre con un brutto colpo per Emma Marrone. La cantante ha pubblicato una foto che la ritraeva insieme alla giovane ammiratrice, e le ha dedicato un breve messaggio che è stato presto seguito dai post dei suoi fan.

Sono senza parole.

Ciao Federica… ci mancherai pic.twitter.com/40Erv7jPI5 — Emma Marrone (@MarroneEmma) 2 gennaio 2018

Federica è scomparsa tragicamente pochi giorni fa a causa di un incidente stradale che le avrebbe tolto la vita e che avrebbe ferito altre 4 persone.

Emma Marrone e i suoi fan sono distrutti dalla terribile perdita, che arriva a pochi giorni dall’annuncio del nuovo album della cantante Essere qui, la cui uscita è prevista per la fine di gennaio. L’album sarà lanciato dal singolo L’Isola, che sarà mandato in radio e messo online il 5 gennaio, e che probabilmente la cantante non mancherà di dedicare alla giovane fan prematuramente scomparsa.

Intanto la brown crew (così si fanno chiamare i fan di Emma Marrone) non ha perso l’occasione di manifestarle il proprio affetto con numerosi messaggi di cordoglio, e riempendo il post della cantante con tanti cuoricini.

Il nuovo album di Emma Marrone

La cantante aveva annunciato il suo ultimo lavoro con un post su Instagram in cui aveva colto l’occasione per fare un augurio di buon anno ai propri fan: «Essere qui. Si chiama così questo nuovo album. Perché è già tantissimo esistere e fare ciò che amo di più. Essere qui – scrive Emma – e avere la possibilità di raccontarmi e di raccontare ed essere scelta e amata da così tante persone, talmente tante che un cuore solo non le può contenere. Essere qui e mostrarlo più che dimostrarlo. Essere qui dove sono sempre stata, su un palco o per la strada seduta su un marciapiede qualunque in un giorno qualunque, guardo l’orizzonte dove tutto inizia per me, senza mai una fine. Essere qui adesso è vostro. In ogni canzone ho messo una parte di me… spero la migliore! Grazie da sempre e per sempre. Buon 2018».