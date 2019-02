Emma Marrone ha annunciato sui propri social l’arrivo di una nuova canzone, in duetto con gli americani Thirty Seconds to Mars.

Emma Marrone e i Thirty Seconds to Mars insieme. No, non è uno scherzo, ma l’annuncio di un nuovo, clamoroso, duetto di prestigio per la cantante salentina.

Due mondi che si uniscono, quello del pop (velatamente) rock all’italiana di Emma e del rock elettronico della band di Jared Leto, che ha scelto proprio la cantante di Mondiale per questa che si preannuncia una hit da primi posti in Italia.

Emma Marrone e Thirty Seconds to Mars: Love Is Madness

S’intitola Love Is Madness questo featuring pazzesco e sarà disponibile dal 22 febbraio 2019 su tutte le piattaforme streaming. Nel suo annuncio Emma si è detta senza parole. Non vedeva l’ora di parlare ai fan di questa grande notizia che dimostra che niente è impossibile.

Tutto quel che serve è “lavorare duramente, amare la musica fino in fondo e crederci sempre!“. Immancabili i ringraziamenti a Jared e ai Thirty Seconds to Mars, perché collaborare con loro è stato per Emma “un grande onore“.

Di seguito il post con l’annuncio ufficiale:

Emma Marrone duetta con i Thirty Seconds to Mars

Una notizia del genere, anticipata da Emma negli studi di Che tempo che fa, ha ovviamente suscitato grande impressione nel mondo della nostra musica, e non sono state poche le colleghe della Marrone che le hanno voluto tributare i giusti complimenti.

Tra queste, ovviamente, l’amica Alessandra Amoroso, ma anche una delle nostre star più internazionali, Laura Pausini: “Grande! Te lo meriti… e questo è solo uno dei tanti momenti belli che con la tua personalità e tenacia conoscerai. Brava!“. Parole che hanno emozionato Emma, la quale ha tenuto a rispondere alla Pausini con un semplice ma sincero “sei immensa“.