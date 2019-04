Emma Marrone è volata a Los Angeles per una vacana dopo lo stress del tour invernale. Tra i suoi primi incontri quello con Tiziano Ferro: che sia in arrivo un duetto?

Emma Marrone con Tiziano Ferro a Los Angeles: solo una visita di cortesia o è in arrivo una nuova canzone? Questa la domanda che si sono posti tutti i fan della cantante salentina o del cantautore di Latina dopo le foto caricate domenica 7 aprile dai due artisti sui propri profili social.

D’altronde, più volte in passato Emma ha aperto a una possibile collaborazione con il cantante di Sere nere. Che il sogno di tanti loro sostenitori possa essere finalmente tramutato in realtà?

Emma Marrone con Tiziano Ferro a Los Angeles: la foto

L’incontro tra i due è avvenuto a Los Angeles. Nella megalopoli californiana Emma ci è andata in questo inizio aprile 2019 per una breve vacanza, un momento di relax per staccare la spina dopo gli anni intensi della promozione di Essere qui.

Tiziano invece a Los Angeles ci è di casa ormai. L’artista ha stabilito da anni come sede lavorativa la città principale della West Coast, fulcro di gran parte delle tendenze musicali provenienti dall’America. Insomma, l’incontro tra i due non può essere poi così casuale. La speranza di tutti è che stia bollendo qualcosa in pentola…

Questo lo scatto sui social che ha fatto impazzire i fan dei due cantanti:

Possibile duetto tra Emma Marrone e Tiziano Ferro?

Va detto che già in passato i fan di Emma le avevano chiesto di collaborare con Tiziano. La sua risposta era sempre stata di apertura totale, con un però: “Chiedete a lui!“. Inoltre, la cantante salentina ha sempre definito Ferro ‘una bella persona’, e anche queste foto sembrerebbero testimoniare un rapporto molto amichevole tra i due.

Chissà che allora stavolta non possa essere l’occasione giusta per il duetto tanto agognato. D’altronde, Tiziano sta per lanciare il suo nuovo album Accetto miracoli. Quale miglior modo per promuoverlo se non un featuring con una delle cantanti più amate in Italia?