Emma e Jared Leto duettano durante il concerto dei Thirty Seconds to Mars a Roma: il video con il duetto tra la cantante salentina e l’attore americano.

Emma Marrone ha duettato dal vivo con Jared Leto durante il concerto dei Thirty Seconds to Mars a Roma. La cantante, a sorpresa, è salita sul palco per interpretare la loro versione di Love is Madness, già rilasciata sul mercato discografico alcuni mesi fa.

Un’esibizione che ha emozionato i fan dell’artista salentina e che ha regalato alla stessa Emma delle sensazioni probabilmente mai provate finora. Non capita mica tutti i giorni di poter cantare con uno dei più talentuosi uomini di Hollywood!

Emma e Jared Leto duettano a Roma

“Ho vissuto un momento straordinario. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo cantato con tutto l’amore per il pubblico e con tutta l’energia che la musica può dare“, ha scritto Emma su Instagram, pubblicando un post con alcuni scatti che la ritraggono durante l’intensa performance con Jared.

D’altronde, la cantante è stata introdotta dal frontman del gruppo americano come ‘una delle regine della musica italiana’. Un riconoscimento per nulla banale. Di seguito il video della loro emozionante esibizione:

Emma Marrone, la datrice di lavoro racconta la sua generosità

Dopo essersi reinventata attrice per il prossimo film di Gabriele Muccino, dunque, Emma si è rimessa i panni della cantante e ha regalato ai fan una gioia incredibile, ennesima conferma di quanto sia arrivata in alto ormai nella sua carriera.

E d’altronde nessuno più di lei forse merita il successo che sta avendo. Lo conferma anche la sua ex datrice di lavoro, la signora Claudia che, intervistata da DiPiù Tv, ha parlato di quanto la Marrone fosse una bravissima commessa e quanto s’impegnasse per non pesare sulla famiglia.

Inoltre, ha svelato un dettaglio non da poco. Ogni volta che va a trovarla nel suo negozio ad Aradeo, non lontano da Lecce, compra tutto ciò che può!

Spiega la signora Claudia:”Non è per nulla sparita: quando torna dai genitori, passa sempre a salutarmi e ogni volta si compra qualche abito. Io rimango stupita: ‘Ma tu sei vestita dai migliori stilisti e compri qui da me’. E lei: ‘Questi tuoi vestiti mi piacciono’“.