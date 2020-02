Emma Marrone apre il concerto di Vasco Rossi a Imola nel 2020: l’annuncio sui social della cantante salentina.

Grande notizia per tutti i fan di Emma Marrone: la cantante salentina è stata scelta come artista d’apertura per Vasco Rossi a Imola. Un clamoroso annuncio che arriva a poche settimane da quello di Irene Grandi come apertura delle date romane del prossimo tour del Blasco.

Il rocker di Zocca ha quindi deciso di affidarsi alle ‘proprie’ donne per rendere i suoi prossimi concerti qualcosa di unico. E ovviamente la Brown non poteva che ringraziare sui social: suonare a un live del Blasco è infatti più di un sogno per lei…

Emma Marrone apre il concerto di Imola di Vasco Rossi

La data da segnare sul calendario per tutti i fan di Emma e Vasco è il 26 giugno. Va detto che in realtà non si tratta di una prima volta per la Brown, che era già stata scelta dal rocker e dal suo entourage per una data a San Siro del 2011.

Ma se allora Emma era ancora una giovane cantante in rampa di lancio dopo aver conquistato Amici (doveva ancora vincere Sanremo), stavolta ci arriva come artista più che degna di tale ruolo prestigioso. Anche per questo, sui social ha scritto questo post: “Da ragazzina sono scappata di casa per venire a vedere il tuo concerto! Il karma esiste. Grazie Vasco Rossi per aver esaudito un altro mio grande sogno! Ci vediamo a Imola Kom!“.

Emma Marrone e Vasco: da Io sono bella a Imola

La collaborazione tra il Kom e la Brown è iniziata lo scorso anno con la prima canzone scritta dal cantautore per la nota artista salentina. Stiamo parlando di Io sono bella, il singolo che ha aperto le danze dell’album Fortuna di Emma.

Un omaggio che ha certo reso più forte il legame tra i due Big della nostra musica, che hanno così scelto di unire le proprie forze per l’ultima data del Vasco Non Stop Live 2020.