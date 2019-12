Emma Marrone ha annunciato il suo ritorno ad Amici sabato 14 dicembre per presentare il suo nuovo singolo, Stupida allegria.

Grande notizia per tutti i fan di Emma Marrone e per i seguaci del talent Amici di Maria De Filippi. La Brown ha infatti annunciato sui social il suo ritorno nello show che ne ha decretato le fortune.

La cantante sarà protagonista nella puntata di sabato 14 dicembre per presentare il suo nuovo singolo, secondo estratto dall’album Fortuna dopo l’arcinota Io sono bella, brano scritto per lei dalla nobile firma di Vasco Rossi (e di Gaetano Curreri).

Emma Marrone ad Amici per Stupida allegria

L’occasione è ghiotta per Emma Marrone. che tornerà ‘a casa’, ad Amici di Maria De Filippi, per presentare al suo pubblico, quello che più la ama, il suo nuovo brano, Stupida allegria.

Un pezzo che ha conqusitato i fan sin dall’uscita dell’album Fortuna (già arrivato al primo posto in classifica), e che adesso ha raggiunto anche le radio. Riascoltiamolo insieme per l’ennesima volta:

Emma Marrone e la visita di controllo: ecco come sta

Intanto la cantante ha svolto nelle ultime ore una visita di controllo, ma ha tranquillizzato subito tutti i suoi fan sui social, sottolineando di stare molto bene.

Ha poi condiviso sempre sui social il tema di una bimba di Roma che l’ha presa come modello da seguire.



La traccia era questa: “Tra i personaggi oggi più invista, quale ti piacerebbe essere? Perché?“.

La risposta per la piccola è stata semplice: Emma. E il motivo è stato chiaro fin da subito: “Lei è bella, bionda e anche molto simpatica. Mi piacerebbe essere lei perché ha molto talento e aiuta le persone in difficioltà“. La cantante, dopo queste belle parole, ha deciso di fare di tutto per rintracciarla, e magari per realizzare un suo sogno.

