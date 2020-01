Emma Marrone a Sanremo nel 2020: la cantante sarà ospite nella prima serata del Festival, come annunciato da Amadeus in conferenza stampa.

Emma Marrone torna al Festival di Sanremo. Dopo diversi anni di attesa, finalmente la cantante salentina potrà calcare nuovamente il palco dell’Ariston, che in passato l’ha vista protagonista sia come cantante in gara che come ospite, mentre nel 2015 era stata addirritura scelta da Carlo Conti come madrina della kermesse.

Un ritorno, quello nel 2020, che era stato da più parti ipotizzato, ma che oggi in conferenza stampa è stato confermato dallo stesso direttore artistico Amadeus.

Emma Marrone a Sanremo nel 2020

Ha aspettato la conferenza stampa di presentazione del Festival, Amadeus, per fare il nome di Emma Marrone. La cantante salentina sarà ospite nella prima serata della kermesse, il 4 febbraio, insieme a tutti gli altri protagonisti del film Gli anni più belli, diretto da Gabriele Muccino.

Senza voler svelare nulla, però, il presentatore di Sanremo si è lasciato sfuggire che l’artista di Io sono bella non si limiterà a fare la comparsa per promuovere il film. Che sia in cantiere una sua esibizione canora, magari in duetto con il grande ospite del Festival, Tiziano Ferro?



Emma Marrone

Emma Marrone torna sul palco dell’Ariston

La sua prima partecipazione al Festival è arrivata nel 2011 insieme ai Modà dell’amico Kekko Silvestre. Con la loro Arriverà finirono nell’occasione secondi dietro al solo Roberto Vecchioni.

L’anno dopo l’artista salentina si è rifatta con gli interessi, vincendo la kermesse con il brano Non è l’inferno, scritto proprio da Kekko. Nel 2013 torna sul palco dell’Ariston, ma solo come ospite.

Si prende una pausa nel 2014 per poi ritornare nel 2015 come ‘valletta‘ insieme alla collega Arisa e all’attrice Rocio Munoz Morales, con Carlo Conti come presentatore e direttore artistico.