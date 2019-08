Emma Marrone a Los Angeles: la cantante annuncia tramite Instagram di essere tornata al lavoro su nuove canzoni.

Emma Marrone è tornata al 100% una cantante. Dopo la parentesi cinematografica nel nuovo film di Gabriele Muccino, l’artista ha dismesso i panni dell’attrice per tuffarsi in una nuova avventura musicale.

Volata a Los Angeles negli ultimi giorni di luglio, la salentina più amata d’Italia ha annunciato la notizia più attesa dai fan: è al lavoro su nuove canzoni.

Emma Marrone a Los Angeles per nuove canzoni

Già atterrata in America da qualche giorno, Emma si è prima goduta qualche altro momento di relax, per poi tornare davvero al lavoro. La cantante salentina ha dato notizia ai fan di questo suo ritorno alla musica attraverso una storia su Instagram.

Non contenta, ha pubblicato un breve video in cui ha mostrato le sue emozioni nel salire le scale che l’hanno portata allo studio di registrazione, utilizzando come sottofondo musicale, tra l’altro, il capolavoro dei Led Zeppelin Going to California.

Queste le parole con cui l’artista ha accompagnato il post: “Eccomi qui. Pronta per iniziare questa nuova avventura. Quello che farò ad iniziare da oggi resterà per sempre e questa responsabilità emotiva mi fa sorridere. Mi fa sentire viva. Grazie vita. Grazie Musica. Vi bacio forte“.

Nuovo album per Emma?

Non sappiamo ancora se la cantante sia pronta a registrare un nuovo album, a quasi due anni da Essere qui, o se sia più propensa a lanciare qualche singolo ‘sciolto’ prima di raccogliere il tutto in un progetto maggiormente coerente.

Quel che è certo è che Emma si è mostrata più emozionata e felice che mai. L’ennesima dimostrazione di quanto per lei cantare non sia solo un lavoro, ma una vera e propria ragione di vita. Non resta che attendere ulteriori novità nelle prossime settimane.