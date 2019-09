Dopo aver annunciato i problemi di salute e la pausa forzata, Emma Marrone sabato scorso ha rivelato di essersi operata ed ha condiviso la sua gioia con i fan.

“Ragazzi è stata dura…ma è andata!

Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze. Ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto.

Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito.

Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi!

La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente!”

Adesso un’amica della cantante ha rilasciato un’intervista a Di Più nella quale ha raccontato di come Emma ha scoperto il ritorno del tumore alle ovaie. Pare che durante l’estate la Marrone abbia avuto delle forti fitte all’addome e che per questo sia stata portata d’urgenza in ospedale, dove è rimasta per due giorni ed è stata sottoposta a esami ed ecografie. La diagnosi è stata la peggiore ed ha confermato il ritorno del cancro che l’aveva colpita 10 anni fa.

La ragazza durante l’intervista ha anche detto che l’ospedale scelto per l’intervento è quello di Bologna e che adesso Emma dovrà stare a riposo per un mese, per la convalescenza. Inoltre pare anche che la cantante abbia congelato il tessuto ovarico in una clinica specializzata per non dover rinunciare al suo desiderio di diventare mamma.

Succede.

Succede e basta.

Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato.

Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute.

Ve lo dico personalmente per… https://t.co/8rYwjeO4Na — Emma Marrone (@MarroneEmma) September 20, 2019

Fonte: Di Più, Blasting news