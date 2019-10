Ieri sera Emma Marrone è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. La cantante ha presentato il suo nuovo album esibendosi con il singolo Io Sono Bella.

La vincitrice di Amici ha anche parlato della sua battaglia con la malattia e degli hater che in quei giorni l’hanno insultata sui social network.

“Mai stata meglio. Non è stata una passeggiata di salute. Ma sto qui, sto bene adesso. […] Come ho preso i commenti degli hater in quel periodo? Io in quei giorni avevo cose più serie a cui pensare rispetto a quattro sfigati che riversano il proprio odio sui social. Noi personaggi famosi, per avere la spunta blu, dobbiamo mandare documenti, passaporti, carte di identità. I social dovrebbero certificare tutti gli utenti: con nome e cognome, ognuno si prende le proprie responsabilità. Invece di perdere sei mesi dalla polizia postale. Invece di bullizzare, ‘bollizziamo’ tutti”.