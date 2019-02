Emma Bunton, My Happy Place: data di uscita, tracklist e copertina del nuovo album.

Emma Bunton è tornata. In attesa della reunion con le Spice Girls per il tour britannico negli stadi, la Baby Spice ha annunciato l’arrivo di un nuovo album solista, il quarto della sua carriera, a 13 anni di distanza da Life in Mono.

S’intitolerà My Happy Place ed è stato già anticipato da un nuovissimo singolo: Baby Please Don’t Stop. Ecco tutti i dettagli su questa nuova uscita.

Emma Bunton, My Happy Place: data di uscita e copertina

La cantante inglese si è detta molto felice per questa nuova pubblicazione, che la riporterà nei negozi di dischi dopo tanti anni, probabilmente rilanciando una carriera che si era impantanata sui ricordi dell’epoca d’oro delle Spice.

La data da segnare sul calendario è il 12 aprile 2019. Intanto, però, la dolce Emma ha voluto mostrare a tutti i suoi fan la copertina del disco. Ecco il suopost su Instagram:

Emma Bunton, My Happy Place: la tracklist

La tracklist del nuovo album di Emma Bunton è formata da due inediti, Baby Please Don’t Stop e Too Many Teardrops, e una serie di cover (tra cui Here Comes the Sun dei Beatles), con anche alcuni duetti di prestigio, su tutti quello con Robbie Williams.

Ecco insieme la lista di tutte le canzoni di My Happy Place:

1 – Baby Please Don’t Stop

2 – I Wish I Could Have Loved You More

3 – Too Many Teardrops

4 – I Only Want to Be with You (feat. Will Young)

5 – Don’t Call Me Baby

6 – You’re All I Need to Get By (feat. Jade Jones)

7 – Come Away with Me (feat. Josh Kumra)

8 – Emotion

9 – 2 Become 1 (feat. Robbie Williams)

10 – Here Comes the Sun

Di seguito il lyric video (non ufficiale) di Baby Please Don’t Stop di Emma Bunton:

