Alessandro Cattelan ieri sera ha accolto nello studio di EPCC i 4 giudici della nuova edizione di X Factor e tra questi c’era anche Emma Marrone. Molti si sono chiesti come abbia reagito la mamma artistica della cantante a questa notizia e la Marrone ha risposto in diretta a questa curiosità. Emma ha detto che ha subito avvisato Maria De Filippi quando le hanno proposto di fare la giudice del talent di Sky ed ha aggiunto che la conduttrice di Amici era felice e molto orgogliosa.

“Spero di essere all’altezza del ruolo. Ho sempre amato le sfide. Stiamo vivendo un periodo ‘strano’ e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà ‘diversa’ dalle precedenti. Mi auguro che la musica e l’intrattenimento siano di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e di ripartenza, soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che si mettono in gioco per il loro grande sogno.

Penso di averlo detto prima a Maria De Filippi e poi a mia mamma, lei era molto contenta e orgogliosa perché mi ha scoperto lei ed è felice per la strada che ho fatto. Era molto felice per me e per questo traguardo. Le ho detto che avrei fatto X Factor e ho visto veramente l’orgoglio nei suoi occhi”.