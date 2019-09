Emis Killa ama provocare e stuzzicare gli utenti dei social. Le sue dichiarazioni sulla democrazia e sulle donne hanno scatenato delle polemiche infuocate.

“Io non voto, e curo il mio, perché credo che la democrazia sia un modello ingiusto dove la preferenza di un ignorante quale sono non possa valere quanto quella di uno che ne sa. Scelgo almeno di non sentirmi in colpa per avere contribuito allo sfacelo”

“Se non leccate la fi*a sarete sempre cornuti e ve lo meritate onestamente”.

“A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo.”

“Comunque tutte le tipe che si stanno offendendo e indignando sul web, stanno mascherando col femminismo la loro puzza di ascelle.”