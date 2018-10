Il quarto album di Emis Killa, Supereroe, inizia alla grande nella classifica di vendite in Italia.

Un album da supereroe quello di Emis Killa. Con il quarto full length della sua carriera, il rapper di Vimercate è partito come meglio non poteva: Supereroe ha infatti debuttato al primo posto nella classifica di vendite in Italia. Un successo clamoroso e importante per il disco che segue Terza stagione, album che due anni fa raggiunse a sua volta il top della hit parade nel nostro Paese. Emis Killa si conferma dunque tra gli artisti più apprezzati nei nostri confini.

Supereroe di Emis Killa primo in classifica

Il debutto al primo posto in classifica permette al rapper di soppiantare un’altra big della musica italiana, Alessandra Amoroso, che dopo una settimana al top scivola al secondo posto. Buon debutto anche per 8 dei Subsonica, al terzo posto in classifica. Tra i primi dieci posti spicca ancora la presenza di Peter Pan di Ultimo: per lui settimo posto e trentasei settimane di permanenza tra i primi posti della hit parade.

Interessante notare che, mentre tra i singoli Emis Killa si difende comunque benissimo con il secondo posto di Fuoco e benzina, preceduto solo da Torna a casa dei Måneskin, tra i vinili non figura nemmeno in top 20. In cima alla classifica della categoria, infatti, troviamo 8 dei Subsonica, seguito dal ritorno di Nevermind dei Nirvana e dall’immortale The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

Emis Killa – Fuoco e benzina

Supereroe è stato anticipato da due singoli: Rollercoaster, uscito l’8 giugno del 2018, grande successo dell’estate certificato con un disco di platino; Fuoco e benzina, uscito il 5 ottobre. A dicembre il rapper sarà in tour nei palazzetti italiani con cinque date per promuovere il nuovo album.

Intervistato da Radio 105, il rapper ha voluto spiegare chi sono, per lui, i supereroi cui è ispirato l’album, facendo un lungo elenco di persone molto differenti tra loro: i genitori, i pompieri, gli atleti, gli amici, le persone che si battono per i diritti, i medici, gli artisti. Tra questi ultimi, la speranza di Emis Killa è di poterci essere anche lui, almeno per qualche suo fan.

Ascoltiamo insieme il singolo Fuoco e benzina, un brano trap con un utilizzo parsimonioso dell’autotune: