Emis Killa smentisce l’indiscrezione che lo vorrebbe al tavolo dei giudici di X Factor nel 2020: ecco le dichiarazioni del rapper.

Emis Killa sarà uno dei nuovi giudici di X Factor 2020. O forse no. Nel giro di poche ore i fan del rapper sono passati dall’entusiasmo alla delusione, o viceversa.

Dopo l’annuncio di Alessandro Cattelan, che qualche giorno fa aveva confermato che avrebbe presentato i nuovi giudici nella puntata di E poi c’è Cattelan del 9 giugno, è partito ufficialmente il toto-nomi, che ha portato il portale DavideMaggio.it a sbilanciarsi e a fare quattro nomi: Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e appunto Emis Killa.

Se la Brown e i due volti noti del talent non hanno voluto commentare l’indiscrezione, Killa ne ha parlato su Twitter, di fatto tirandosi fuori dalla bagarre per un posto al tavolo dei giudici.

Emis Killa giudice di X Factor 2020: la smentita

La notizia dell’approdo del killer della Brianza nel talent di Sky, come sorta di erede di Fedez e Sfera Ebbasta, aveva scatenato l’entusiasmo dei suoi fan. Tuttavia, secondo il rapper si tratta di una fake news.

Su Twitter l’artista ha infatti scritto: “Visto che me lo state chiedendo in mille, non sarò uno dei giudici di X Factor, mi proposi un anno fa ma non mi cagarono, quindi è una fake news“.

Ecco il suo tweet:

Visto che me lo state chiedendo in mille, non sarò uno dei giudici di @XFactor_Italia mi proposi un anno ma non mi cagarono, quindi è una fake news 😂 — Emis Killa (@RealEmisKilla) June 8, 2020

Una smentita ferma e clamorosa quella del rapper, che difficilmente potrebbe bluffare con tanta sicurezza a poche ore dall’ufficializzazione dei giudici.

Resta da capire allora chi si siederà su quella poltrona rimasta vuota. Dovessero essere confermati gli altri tre giudici, mancherebbe infatti la quota hip hop. Una quota che potrebbe essere colmata secondo le indiscrezioni dal ritorno di Sfera, o da amici di Sky come Salmo e Achille Lauro. Staremo a vedere.