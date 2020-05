Eminem, The Marshall Mathers LP: storia, curiosità e tracklist sul terzo storico album nella carriera del rapper di Detroit.

Il 23 maggio 2000 venne pubblicato The Marshall Mathers LP, il terzo album nella carriera di Eminem. Da quel momento la storia del rap non fu più la stessa. Disco che decretò il definitivo successo dell’artista di Detroit, è considerato ancora oggi come il suo capolavoro assoluto.

Andiamo a ripercorrere insieme la storia di questo straordinario album, una vera pietra miliare per gli amanti dell’hip hop.

Eminem, The Marshall Mathers LP: storia e curiosità

Scritto completamente ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, ad eccezione del singolo The Real Slim Shady, è composto da 18 tracce dalle tematiche molto varie. Si passa dallo stress per l’accanimento dei fan, in Stan, all’odio per la madre, in Kill You, ma anche per la moglie, in Kim.

Non mancano però pezzi più leggeri e altri meno personali, che raccontano storie di vita allo sbando, verosimilmente ispirate al rapper da alcune delle persone incontrate negli anni della sua adolescenza.

A trascinare al successo il disco furono i singoli The Real Slim Shady, The Way I Am e ovviamente Stan, ancora oggi una delle sue canzoni più famose:

-Vendette 1.760.000 copie in una sola settimana negli Stati Uniti, entrando nel Guinness dei Primati come l’album rap con le vendite più veloci di sempre.

-Fu premiato con un Grammy per il Miglior album rap.

-Nel 2018, con oltre 36 milioni di copie vendute in tutto il mondo, è diventato l’album hip hop più venduto di sempre.

Eminem, The Marshall Mathers LP: la tracklist

Questa la tracklist del disco:

1 – Public Service Announcement 2000

2 – Kill You

3 – Stan (feat. Dido)

4 – Paul (Skit)

5 – Who Knew

6 – Steve Berman (Skit)

7 – The Way I Am

8 – The Real Slim Shady

9 – Remember Me? (feat. RBX & Sticky Fingaz)

10 – I’m Back

11 – Marshall Mathers

12 – Ken Kaniff (Skit)

13 – Drug Ballad

14 – Amityville (feat. Bizarre)

15 – Bitch Please II (feat. Dr. Dre, Snoop Dogg, Xzibit, Nate Dogg)

16 – Kim

17 – Under the Influence (feat. D12)

18 – Criminal

19 – The Kids