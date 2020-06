I rapper preferiti di Eminem: la lista degli artisti più amati dal rapper di Detroit nella storia della musica hip hop.

Chi è il rapper preferito di Eminem? Spesso e volentieri ci si chiede chi abbia ispirato di più un grande artista nel corso della sua carriera, e a volte accade che a questa domanda si possa ottenere anche una sincera risposta.

Intervistato dallo youtuber NoLifeShaq, il rapper di Detroit ha svelato chi sono gli artisti che ha amato di più nella storia della musica hip hop. Una lista piena di nomi importanti ma anche di sorprese.

La lista dei rapper preferiti di Eminem

Chi è il più grande rapper di tutti i tempi per Eminem? Domanda complicata, ma l’artista di Detroit ha risposto senza farsi troppi problemi: “Per me, in ordine sparso… Tira a sorte tra Wayne, Pac, Royce, Jay, Redman, Treach, G. Rap, Biggie e King Crook“.

Una lista già lunga, cui ha però aggiunto altri nomi: “LL, Nas, Joyner, Kendrick, Cole, Andre, Rakim, Kane…“.

Insomma, non pochi nomi sono entrati nel cuore di Eminem a colpi di rime, tra grandi leggende del passato e alcuni artisti più recenti, come Kendrick Lamar.



Eminem

Eminem: i rapper più amati

Senza metterli in ordine, l’artista ha dunque fatto tanti nomi, anche molto diversi tra loro. Partiamo dalla questione principale: tra Tupac e The Notorious B.I.G. il rapper di Detroit non ha un preferito, e li mette tutti e due nella sua lista.

Una lista in cui sono presenti alcuni grandi nomi del passato Redman, Treach, Kool G Rap, LL Cool J, Nas, Rakim e Big Daddy Kane.

Non mancano però artisti più giovani, come Royce Da 5’9”, Jay-Z, André 3000, Joyner Lucas, J. Cole e soprattutto Kendrick Lamar. Del pantheon delle leggende del rap però alcuni nomi mancano, e fanno rumore: ad esempio il suo mentore, Dr. Dre, una leggenda della west coast, Snoop Dogg, senza dimenticare il suo ‘figlioccio’ 50 Cent. Semplici dimenticanze o c’è altro?

Di seguito il video di Rap God: