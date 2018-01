Revival è uscito da meno di un mese, ma Eminem non ha tardato come suo solito a far parlare di sé rispondendo a tono alle prime critiche.

“Non sono grezzo come ero una volta? Walk On Water vi fa schifo? Stron**, succhiatemi il ca***” recita il nuovo remix di Eminem in collaborazione con 2Chainz, Chloraseptic: dei versi non casuali, ma che rappresentano la colorita risposta del celebre rapper alle prime critiche negative riguardanti il suo nuovo album in studio, Revival.

Com’è noto, infatti, il rapper statunitenese non è certo il tipo da farsi parlare dietro senza intervenire, e dal momento che l’uscita di Revival è stata accompagnata da diverse critiche non proprio colme di entusiasmo, Eminem ha pensato bene di dire la sua e rispondere nel modo in cui lo sa fare meglio: rappando.

Eminem e il remix di Chloraseptic

Revival è stato definito dai critici più nostalgici un disco troppo “morbido”, ben diverso dalle caratteristiche a cui il re del rap aveva abituato i suoi fan gli anni addietro.

All’interno del testo del remix di Chloraseptic, per il momento uscito solo in Australia, Eminem ha anche aggiunto: “Qual è il problema col rap politico? Pink e Beyoncé da una parte, Kehlani dall’altra. Io aggiungo solo la benzina dello zaino a reazione.”

Insomma, c’è chi non accetta le critiche e chi, come alcuni fan delle sue rime spietate, non può fare a meno di manifestare la propria nostalgia per tempi che ormai sembrano andati. Ma Eminem, certamente, non è il tipo da farsi piegare da qualche insulto e maldicenza, nemmeno dopo essersi ammorbito (ammesso che sia davvero così).

Il nuovo album di Eminem

L’album Revival va a chiudere idealmente la trilogia composta dai due precedenti lavori del rapper (Relapse, del 2009, e Recovery, del 2010).

Il disco si compone di una tracklist di 19 brani di cui molti realizzati in collaborazione con artisti di fama mondiale e appartenenti a campi musicali radicalmente diversi dal rap (Ed Sheeran e Alicia Keys tra gli altri). Il brano Walk on Water, primo singolo del disco, è stato realizzato in collaborazione con Beyoncé.

Il disco era molto atteso dai fan del cantante vista l’attesa lunghissima intercorsa con l’ultimo lavoro, ed era stato annunciato in maniera molto velata con un post su Instagram da parte del produttore Dr Dre.

