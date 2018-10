Eminem, pubblicato il video di Venom, terzo estratto dal disco Kamikaze. Il brano è stato selezionato per la colonna sonora dell’omonimo film della Marvel.

Torna alla ribalta Eminem. Il noto rapper ha pubblicato il video di Venom, brano estratto dall’album Kamikaze e inserito nella colonna sonora dell’ultimo film della Marvel che porta sul grande schermo lo storico antagonista di Spider-Man, Venom appunto.

Eminem, Venom: il video della canzone

Venom è il terzo video estratto da Kamikaze, un disco che ha diviso l’opinione pubblica. La clip presenta una rivisitazione del film della Marvel, con un ragazzo che si imbatte con l’essenza nera che ha assunto la forma di un cd che il protagonista del video trova per strada. Inizia un vero e proprio contagio, con le persone affette che si trasformano forse in quello che vorrebbero essere, super poteri inclusi.

Di seguito il video di Venom di Eminem:

Eminem, Venom: l’annuncio su Instagram

Come successo per i giocatori della Roma in un noto spot pubblicitario legato al lancio del film, anche Eminem si trasforma nel personaggio della Marvel. Il parassita si impossessa del cantante che ci regala una canzone fantastica accompagnata da un video che i fan più accaniti hanno definito epico.

La musica di Eminem, tornata a livelli altissimi, incontra gli effetti cinematografici di Hollywood in una clip fantastica. Il cantante ha pubblicato sulla propria pagina Instagram un breve video che mostra la sua trasformazione in Venom. Il contenuto ha fatto in pochi minuti il giro del web diventando virale.

Eminem, Kamikaze

Con Kamikaze Eminem ha stupito i suoi fan innanzitutto perché l’album, pubblicato due mesi fa, è uscito senza alcun annuncio né campagna di lancio. Arrivato sul mercato nel silenzio, il disco ha impiegato solo pochi giorni per fare rumore. Già, perché in Kamikaze ritroviamo il rapper senza peli sulla lingua e senza censura.

Scrollatesi di dosso le etichette e le case discografiche, l’artista ha deciso di produrre da sé il suo nuovo disco, avvalendosi della collaborazione di Dr. Dre, una delle icone del rap. Il risultato? Uno dei migliori dischi che Eminem, reduce dal suo primo concerto in Italia, abbia pubblicato negli ultimi anni.