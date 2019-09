Nel 2019 ricorre il centenario della nascita di Emilio Vedova (Venezia, 9 agosto 1919 – Venezia, 25 ottobre 2006). In questa occasione la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova ha presentato ‘Emilio Vedova. Dalla parte del naufragio’, un originale film documentario sulla vita e l’opera del grande pittore realizzato da Twin Studio per la regia di Tomaso Pessina, con la produzione esecutiva di Elena Pedrazzini. Il film si avvale della straordinaria e appassionata partecipazione di Toni Servillo, che legge i diari di Vedova, ritmando il racconto diretto e vigoroso della formazione e dell’affermazione di un artista. ‘Emilio Vedova. Dalla parte del naufragio’ è stato proiettato in prima assoluta ieri sera alla Villa degli Autori, nella sezione Notti Veneziane della Giornate degli Autori al Lido di Venezia, in occasione della 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, e verrà in seguito trasmesso su Sky Arte. La proiezione viene replicata al Multisala Rossini di Venezia e al Img Cinemas Candiani di Mestre oggi alle ore 18,30, nell’ambito di Esterno Notte.

