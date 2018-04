Emilio Fede si è rifatto gonfiando gli zigomi?

Dopo la sua ultima apparizione a Non E’ L’Arena di Massimo Giletti in molti se lo sono chiesto e contattato da Il Fatto Quotidiano il giornalista ha svelato la verità:

“La prendo con umorismo, ma voglio chiarire che non mi sono mai rifatto. Quando sono andato ospite da Giletti a parlare di politica, qualcuno ha fatto una foto al televisore col un’inquadratura con grandangolo ed è diventata virale. Chi è pratico di televisione o cinema lo sa: quando ti inquadrano da vicino, ti ingrandisci. Dalla foto che gira sui social sembra che io abbia due pomodori in faccia, una da una parte e una dall’altra, ma così non è”

Emilio Fede non si è gonfiato gli zigomi, ma si è sottoposto (e continua periodicamente a sottoporsi) ad alcuni interventi per rimuovere macchie solari:

“L’unico intervento che ho fatto in vita mia è stato quello per eliminare le macchie solari, che sono micidiali da togliere, causate dai miei otto anni passati in Africa come inviato. Ogni tanto vado a farmi togliere queste macchie, ma mai ho ceduto al botulino, anche se non sono contrario alla chirurgia. Semmai tutti si chiedono come faccia a essere così in forma alla mia età. Il segreto è solo uno: una vita sana. Facevo pilates più volte a settimana, ho scalato il Monte Bianco, ho camminato tanto, non mi sono mai drogato, non fumo, sono astemio e ho sempre lavorato molto. Sto bene così”,