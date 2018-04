Domenica scorsa il vero protagonista di Non è L’Arena è stato il volto di Emilio Fede, che è apparso molto cambiato rispetto a come i telespettatori lo ricordavano.

In tanti hanno pensato che il giornalista avesse fatto qualche ritocco, lui però non ha commentato queste voci.

Quello che è certo è che Emilio in questi giorni è passato a trovare un suo caro amico: il chirurgo plastico Giacomo Urtis.