Simeone Di Cagno Abbrescia, l’ex sindaco di centrodestra a Bari e parlamentare di Forza Italia, arriva al vertice di Acquedotto Pugliese. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, lo ha nominato nuovo presidente del consiglio di amministrazione del più grande acquedotto d’Europa. La nomina tanto annunciata che aveva scatenato le proteste nella maggioranza di centrosinistra in consiglio regionale ora è confermata. Il governatore ha designato i nuovi componenti del vertice della società di via Cognetti nel corso della giunta regionale. Un cda quasi completamente rinnovato e allargato da tre a cinque componenti. Insieme con Di Cagno Abbrescia, il nuovo cda è composto da una squadra di fedelissimi di Emiliano: si tratta di Floriana Gallucci, Carmela Fiorella, Luca Perfetti e Nicola De Sanctis.

A insorgere è soprattutto LeU che definisce la nomina scandalosa. Non abbiamo più parole per commentare queste vergognose piroette politiche”. E’ quanto afferma Mino Borraccino, consigliere regionale di Liberi E Uguali.

“A questo punto ringraziamo Michele Emiliano per aver fatto chiarezza: la sua non è più una maggioranza di centrosinistra bensì una macedonia impazzita! Sinistra Italiana/Liberi e Uguali non è più disponibile a sostenerlo. Io non parteciperò al vertice di maggioranza del 4 Aprile e non voterò più con la maggioranza sinché

non revocherà l’incarico ad un esponente di primissimo piano della destra”.

Emiliano – conclude Borraccino- chieda scusa al popolo del centrosinistra pugliese e la smetta di fare lo zapatista a Roma e l’ultra doroteo a Bari. Sarebbe il caso di segnalare alla stampa nazionale questo atteggiamento scandalosamente inciucista dell’oppositore di Renzi che, quest’ultimo, rispetto a queste ultime vicende, svetta per serietà politica”.