Se per il 18 maggio non saranno arrivate le linee guida dell’Inail “apriremo lo stesso, barbieri, parrucchieri, centri estetici. Noi siamo pronti”, ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando a Sky Tg 24. “Non è che possiamo perdere tempo – aggiunge – perché l’Inail è in ritardo”.

I partiti di opposizione avevano accusato Emiliano di aver preso in giro quelle categorie promettendo loro che avrebbero potuto riaprire. Le polemiche erano arrivate dopo una nota in cui Emiliano aveva spiegato che l’ordinanza per le riaperture “dispiegherà i suoi effetti dal 18 maggio in coerenza con i provvedimenti nazionali che saranno adottati nei prossimi giorni e, soprattutto, nel pieno rispetto dei protocolli per la sicurezza”.

Per stabilire se riaprire o meno alcune attività commerciali, il valore “R0” analizzato da solo “è un parametro insensato”, ha detto ancora Emiliano. “Questo R0 è una minaccia per certi versi – ha detto – perché l’indice R0 della Puglia e del Molise è il peggiore di tutti, perché siccome noi abbiamo pochissimi contagiati basta che un giorno aumenti di una o due unità e R0 salta in aria. Se io ho un positivo martedì e ne ho due mercoledì il mio R0 salta alle stelle. Quindi è un parametro insensato”. E ha concluso: “Per stabilire se riaprire o non riaprire bisogna, come succede alla Puglia, avere il quadro complessivo della situazione”.