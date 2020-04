Aumentano ancora i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, ma secondo il commissario per l’emergenza Covid-19, Sergio Venturi, potrebbe esserci un segnale positivo: “Oggi i quadri clinici in ospedale non precipitano immediatamente in una polmonite bilaterale con relativo trasferimento in terapia intensiva, come accadeva in principio. La malattia si presenta in una forma meno grave“. Rispetto a ieri, sono 507 in più i positivi al Covid-19, per un totale di 19.635, mentre hanno raggiunto quota 91.759 i test effettuati, 5.875 in più. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi, sabato 11 aprile, sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Purtroppo, si registrano 84 nuovi decessi: 47 uomini e 37 donne. Complessivamente, 8.567 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (191 in più rispetto a ieri). Prosegue il calo delle persone in terapia intensiva, a oggi in tutto 341, cioè otto in meno di ieri. E diminuiscono anche i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, negli altri reparti Covid (- 66).

Fonte