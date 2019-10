Lungo infortunio per Cristante

– Piove sul bagnato in casa Roma. All’indomani della trasferta di Genova contro la Sampdoria il bollettino medico di Bryan Cristante e Nikola Kalinic non è dei migliori. Il centrocampista rischia di vedersi addirittura nel 2020, mentre per l’attaccante si parla di un mese di stop.

I tempi di recupero si avranno con esattezza nel pomeriggio, ma i primi accertamenti fanno temere il peggio. Per Cristante il bollettino parla di distacco del tendine dell’adduttore destro, mentre quello del croato narra di una frattura della testa del perone. Per lui non sono previsti interventi chirurgici. A preoccupare di più Fonseca, però, è il centrocampista, punto fermo dello scacchiere del tecnico portoghese. In mediana, infatti, la Roma deve fare a meno anche di Diawara e Pellegrini ancora fermi ai box fino a fine mese. Nell’infermeria giallorossa ci sono anche Mkhitaryan e Under e contro il Milan domenica all’Olimpico Fonseca non potrà contare nemmeno su Kluivert, squalificato.

Solo 15 uomini a disposizione

Ci saranno, invece, Dzeko, già in campo ieri contro la Samp e Perotti al rientro dopo due mesi di stop. Ad oggi, però, il tecnico ha solo 15 giocatori effettivi a disposizione, di cui due portieri, otto difensori e un solo centrocampista di ruolo: Veretout. Una vera e propria crisi di uomini per la formazione capitolina che già per giovedì dovrà raccogliere i cocci per non regalare punti importanti in Europa League al Gladbach.