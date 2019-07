La fine dell’emergenza rifiuti nelle strade di Roma? “Ci siamo dati come tempi entro la fine dell’anno, entro San Silvestro’”. Lo ha detto il neo amministratore delegato di Ama Paolo Longoni nel corso della commissione Trasparenza, convocata sulla situazione dei rifiuti a Roma. “C’è una emergenza nel servizio, c’è una emergenza organizzativa perché l’organizzazione interna è da migliorare, c’è una emergenza finanziaria perché la società ha problemi di risorse finanziarie. C’è molto che non funziona e che deve essere sistemato’’, aggiunto, sottolineando che “le cause sono remote nel tempo e lentamente si sono accumulate“.

Proprio a questo proposito, Longoni ha spiegato che “appena ci siamo insediati la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di capire quali impianti erano contrattualizzati e quali i relativi quantitativi di rifiuti trattati. Al momento c’è un deficit di 300 tonnellate al giorno di indifferenziata. Abbiamo chiesto aiuto a tutti”.

