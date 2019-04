ANNO 2000, gli Stati Uniti d’America raggiungono un traguardo storico: il morbillo viene ufficialmente dichiarato eliminato dal paese, dopo 12 mesi consecutivi senza alcun caso registrato nei 50 stati Usa. Ma i festeggiamenti hanno breve durata: al 1 aprile di quest’anno i Centers for Disease Control hanno confermato il ritorno della malattia, concertificati in 20 stati dell’Unione. E quello americano non è un caso isolato: in molte nazioni che avevano raggiunto l’eliminazione del virus stanno ricomparendo focolai epidemici, a causa del crollo diffuso delle vaccinazioni, unica arma realmente in grado di tenere a freno la diffusione del morbillo. Un fenomeno allarmante, a cui è dedicato un commento pubblicato sull’ultimo numero del New England Journal of Medicine da un team di esperti del National Institute of Allergy and Infectious Diseases americano. In assenza di interventi decisi – scrivono gli esperti – ilpotrebbe tornare ad avere dimensioni pandemiche: un pericolo da non sottovalutare, visto che dal 2000 ad oggi si stima che gli sforzi per l’eradicazione della malattia abbiano salvato circa 21milioni di vite umane.

Allarme morbillo, New York dichiara l’emergenza sanitaria

Una malattia da prendere sul serio

Il problema del morbillo – spiegano gli esperti americani – è che viene spesso scambiato per una malattia innocua. Per molte persone, infatti, l’infezione si risolve nel giro di una settimana, senza effetti a lungo termine. Ma purtroppo non sempre le cose vanno in questo modo: in una piccola percentuale di pazienti, spesso i più deboli, bambini piccoli, immunodepressi, persone con altre patologie concomitanti, il morbillo può causare complicazioni serissime come polmoniti ed encefalopatie, che possono provocare danni invalidanti e portare anche alla morte. A peggiorare le cose, inoltre, è il fatto che si tratta di una malattia estremamente virulenta: chi non è protetto da un vaccino ha il 90% di probabilità di infettarsi entrando in contatto con un malato. Stando alle stime riportate nell’articolo, ogni singolo paziente provoca in media tra i 9 e i 18 nuovi contagi in una popolazione non vaccinata. E con numeri simili, è facile comprendere che anche una mortalità bassissima come quella del morbillo (oggi si parla di uno 0,2% dei casi nei paesi industrializzati) inizia a provocare numeri importanti.



Il rimedio esiste, ed è economico, efficace e sicuro

Prima dell’introduzione di un vaccino efficace, ogni anno nel mondo morivano tra i due e i tre milioni di persone a causa del morbillo. E ancora oggi, nonostante gli sforzi della comunità internazionale, si registrano 100mila nuovi decessi ogni anno a causa di questa patologia. Troppi, visto che la disponibilità di un vaccino sicuro ed efficace darebbe la possibilità non solo di eliminare, ma persino di eradicare concretamente la malattia, cioè far sparire definitivamente dalla circolazione l’agente patogeno rendendo impossibili nuove epidemie. E quel che si vede, purtroppo, è l’esatto opposto: in molte nazioni, compresa l’Italia, negli ultimi anni i numeri del morbillo sono tornati a crescere. Sulla spinta di una paura irrazionale per la vaccinazione, fomenta – scrivono gli esperti – da bufale, fake news ed autentiche frodi conclamate, come quella di un legame tra vaccino contro il morbillo e autismo, nata dalla truffa (ormai smascherata anche in sede processuale) portata avanti dall’ex medico inglese Andrew Wakefield negli anni ‘90.

Vaccinarsi è anche questione di altruismo

Nel caso delle vaccinazioni contro il morbillo – ricordano gli esperti – ogni singola puntura può fare la differenza: se la percentuale delle vaccinazioni scende sotto il 95% della popolazione si perdono infatti i benefici dell’immunità di gregge. Cioè di quel fenomeno per cui la scarsa diffusione del virus protegge dal rischio di contagio anche la parte di popolazione che non può sottoporsi al vaccino, solitamente a causa di malattie che ne compromettono il sistema immunitario. Per comprendere meglio le conseguenze, i ricercatori americani fanno un esempio eclatante: il caso di un singolo bambino malato di morbillo che nel 2015 a Shanghai ha infettato 23 piccoli pazienti di un reparto di oncologia pediatrica, provocando (in una popolazione così fragile) una mortalità del 21%. È per casi del genere che gli autori ritengono allarmante il trend attuale: la comparsa di nuovi focolai epidemici si tradurrà necessariamente in nuove morti, decessi assolutamente evitabili, e che per la maggior parte saranno rappresentati da bambini.

#VaccinesWork: la campagna social

Proprio per combattere pericoli del genere, come ogni anno dal 24 al 30 aprile è prevista la settimana mondiale delle vaccinazioni, iniziativa sponsorizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per ricordare l’importanza e la sicurezza dei vaccini. Per l’occasione, quest’anno l’Unicef lancerà #VaccinesWork, una nuova campagna globale per sottolineare la forza e la sicurezza dei vaccini tra i genitori e gli utenti dei social media. In campo per l’iniziativa scenderà anche la Bill&Melinda Gates Foundation, che donerà 1 dollaro all’Unicef per ogni like o condivisione sui social media che effettuata utilizzando l’hashtag #VaccinesWork in aprile, fino a 1 milione di dollari, per garantire che tutti i bambini ricevano i vaccini salvavita di cui hanno bisogno.