L’emergenza coronavirus miete un altro evento: il primo Gran premio del Motomondiale di MotoGp, in programma in Qatar domenica 8 marzo a Losail, è stato cancellato. E anche il successivo, in Thailandia, sta per essere spostato ad ottobre dalla Dorna. A Losail dovrebbero correre solo Moto2 e Moto3, ma semplicemente perchè i team sono già presenti in Qatar.

Questo il comunicato ufficiale firmato dalla Fim. dalla Irta e dalla Dorna: “A causa delle restrizioni ai viaggi in Qatar messe in vigore per i passeggeri dall’Italia, e da altri Paesi, la classe regina non gareggerà a Losail”. Nella nota è stato spiegato chiaramente che l’attuale epidemia di coronavirus ha portato all’entrata in vigore di restrizioni sui viaggi in Qatar che colpiscono i passeggeri dall’Italia, tra gli altri paesi. A partire da oggi, tutti i passeggeri che arrivano a Doha con voli diretti dall’Italia o che sono stati in Italia nelle ultime 2 settimane, saranno portati direttamente in quarantena per un minimo di 14 giorni. “L’Italia – si sottolinea nella nota – ha un ruolo vitale nel campionato e nella classe MotoGP, sia in pista sia fuori pista – e quindi è stata presa la decisione di annullare la competizione di prima classe. E ci sono molte probabilità, inoltre, che venga rinviata a ottobre la seconda gara stagionale, il Gp di Thailandia del 22 marzo. In un momento di grande incertezza internazionale, si rischi di dover aspettare ancora un bel pò prima di poter seguire l’assalto dei rivali al trono occupato stabilmente da Marc Marquez e della Honda. Da Andrea Dovizioso a Valentino Rossi, dalle Ducati alle Aprilia, la affollata e combattiva pattuglia tricolore deve così rinviare i progetti di rivincita, nuove vittime di un bando internazionale sempre più ampio nei confronti di chi si sposta dall’Italia considerata tra gli epicentri dell’epidemia.