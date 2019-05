Emanuele Trimarchi di Uomini e Donne, dopo aver raccontato la sua esperienza nell’agenzia di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo al settimanale Chi, è approdato a Live Non è la d’Urso dove ha ribadito più o meno le stesse cose, parlando però anche di uno scambio di messaggi avvenuto con la Michelazzo.

“L’esperienza che ho avuto con Eliana e Pamela è stata infernale, non ero più padrone della mia vita, erano riuscite ad acquisire la mia fiducia per poi manipolarmi e soggiogarmi. Ero obbligato ad avere atteggiamenti e comportamenti come volevano loro […] erano riuscite ad entrare nella mia mente, non riuscivo ad uscirne. Mi sentivo sotto controllo e pedinato perché il marito di Eliana mi fece capire che ero seguito, la stessa Pamela mi disse che il mio telefono era sotto controllo e che loro ascoltavano tutte le mie conversazioni. Avevo paura per la mia incolumità, conoscendo il male loro avevo paura che potessero far del male a me ed alla mia famiglia. Pensai al suicidio”.