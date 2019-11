Emanuele Filiberto di Savoia torna sul luogo del ‘delitto’, Twitter, e questa volta parla davvero di politica italiana. “Se penso al ‘terremoto’ che ha provocato questo spot sorrido. Al tempo stesso mi hanno fatto riflettere le reazioni che ci sono state da più parti. Tutte dimostrano la mancanza di contenuti della politica italiana che rende fragile il Paese“, dice riferendosi al video postato qualche giorno fa sul suo account in cui annunciava il “ritorno della Casa Reale” ma che altro non era che una pubblicità per l’arrivo su Netflix della terza serie di ‘The Crown’, la serie sui reali inglesi.

