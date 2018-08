Emanuele e Gian Mauro sono i due figli di Barbara d’Urso, ma su loro aleggia un velo di mistero, sappiamo solo che il primo fa il regista e il secondo è medico. Emanuele si è fatto vedere a Domenica Live con un casco in testa per fare gli auguri a sua madre (qui il video), la Santa di Cologno, mentre Gian Mauro è apparso pochi secondi nel backstage di Domenica Cinque diversi anni fa.

In una recente intervista rilasciata a Panorama, Barbara ha parlato dei suoi figli ed ha spiegato perché non appaiono mai in tv. La Santa ha anche rivelato che Emanuele e Gian Mauro non vogliono che si sappia che sono figli suoi.

Tutto questo fa onore ai due ragazzi, significa che non sono mai stati in cerca di popolarità e che non vogliono sfruttare il nome della madre, anche se credo che a Barbarella farebbe piacere mostrare i figli in tv e dimostrare loro quanto è orgogliosa.

“I miei figli, il mio unico vero motivo di vita. Poi c’è tutto il resto, a debita distanza. Poche foto? Perché sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli. Non vogliono si sappia che sono “i figli di Barbara d’Urso”. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica. Gian Mauro è medico, fa trapianti di fegato. A ottobre si trasferirà in Giappone per un anno e io sto già soffrendo. L’altra sera gli ho chiesto: ‘Ti prego, una volta fammi venire in corsia nel tuo ospedale, ti vorrei vedere col camice, sarebbe un regalo per me’. ‘Mamma sai che non è possibile’, mi ha risposto. Non solo. La sera, a Roma, c’è stata una tromba d’aria. Mi ha chiamato per comunicarmi che doveva andare a Cosenza con l’aeroambulanza a recuperare un fegato da trapiantare. Ho passato la notte insonne. Emanuele è un regista. Se mi chiede consigli? Per carità. So già che con questa domanda si arrabbierà. È più facile che sia io che consulti lui prima di prendere una decisione. È talentuosissimo.”