Ema Stokholma, dopo aver letto le dure critiche che Luca Dondoni le ha rivolto via La Stampa, ha deciso di rispondere su Instagram scusandosi innanzitutto per gli errori commessi dovuti sia all’ora tarda, sia alla tensione da diretta.

“Mi sono appena svegliata dalla pennichella perché stanotte abbiamo fatto le ore piccole per commentare l’evento musicale One World Together At Home che è andato in onda su Rai Uno. Mi sono svegliata leggendo un articolo di Bitchy nel quale Dondoni critica la mia conduzione e ci sta, ho sbagliato un paio di cose, come ho usato il termine ‘reunion’ parlando dei The Rolling Stones quando non si sono mai sciolti, usando questo termine un po’ alla francese e non è giusto. Ho sbagliato anche il titolo dell’album dei Pearl Jam: Megaton NO, Gigaton SI. Chiedo scusa, erano le tre di notte ed ero in diretta, può capitare. Chiedo umilmente scusa. E poi ho pensato che la canzone degli Stones, You Can’t Always Get What You Want, fosse adatta al momento perché penso un po’ alla ribellione adolescenziale ed a tutti gli adolescenti che in questo momento hanno l’adolescenza rubata”.